US Open 2018: clamoroso a New York! John Millman elimina Roger Federer. Vittorie per Djokovic, Nishikori e Cilic

Clamoroso colpo di scena nella notte italiana, Roger Federer è eliminato dagli US Open e ai quarti di finale ci va John Millman, che si impone in quattro set per 3-6 7-5 7-6 7-6 dopo tre ore e trentotto minuti di gioco. L’impossibile si è materializzato sull’Arthur Ashe, probabilmente nell’incredulità anche degli stessi spettatori, che hanno visto l’australiano regalarsi la vittoria più bella ed incredibile della sua carriera.

“E’ già bello essere qui, gioco contro il mio eroe” aveva dichiarato il numero 55 del mondo prima di scendere in campo, perchè anche lui nella sua testa aveva qualche legittimo dubbio sul battere Roger Federer. Anche a fine primo set, perso per 6-3, quasi sicuramente Millman avrà avuto gli stessi pensieri e forse neanche lui si poteva immaginare un epilogo così clamoroso.

Da quel momento Federer comincia a sbagliare tantissimo (saranno 76 gli errori non forzati), spreca una serie infinita di palle break e addirittura l’essere in vantaggio sia nel secondo che nel quarto set. Millman recupera da 3-2 sotto nel secondo parziale e lo vince 7-5, poi vince il terzo al tiebreak e ancora nel quarto recupera un break di svantaggio e alla fine al tiebreak chiude e si regala una vittoria che cambia la carriera

Doveva esserci la super sfida con Djokovic nei quarti di finale ed invece toccherà a Millman affrontare il serbo. Il nativo di Belgrado ha dominato il proprio ottavo di finale contro il portoghese Joao Sousa, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 dopo poco più di due ore di gioco. Una partita quasi sempre in controllo per Nole, che solo nel secondo set si è trovato in difficoltà e costretto a recuperare un break di svantaggio. Adesso Djokovic è il grande favorito per raggiungere la finale nella parte bassa del tabellone.

Prima dell’incredibile epilogo notturno, la giornata era stata molto tranquilla agli US Open. Pronostici rispettati e nette vittorie per tre set a zero sia per Kei Nishikori sia per Marin Cilic. Nei quarti di finale ci sarà dunque il remake della finale del 2014, quando ad imporsi fu il croato e con quella che è rimasta l’unica finale Slam della carriera per il giapponese. Nishikori ha battuto agevolmente il tedesco Philipp Kohlschreiber, mentre Cilic ha sconfitto David Goffin, soffrendo soprattutto nel primo set (tiebreak vinto 8-6). Sarà dunque rivincita per Nishikori o sarà ancora Cilic a festeggiare? Il pronostico vede favorito il croato, ma il giapponese è in ottima forma e i problemi fisici che lo hanno tanto condizionato nell’ultima stagione sono ormai spariti.

Questo il riepilogo dei risultati

Nishikori (Jap) b. Kohlschreiber (Ger) 6-3 6-2 7-5

Cilic (Cro) b. Goffin (Bel) 7-6 6-2 6-4

Djokovic (Srb) b. Sousa (Por) 6-3 6-4 6-3

Millman (Aus) b. Federer (Sui) 3-6 7-5 7-6 7-6













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Lev Radin/ shutterstock