Triathlon, World Series Grand Final Gold Coast 2018: Mario Mola si conferma campione, Vicky Holland vince in extremis

Il Gran Finale della World Series 2018 di triathlon ha regalato grandi emozioni nella splendida cornice della Gold Coast australiana con l’assegnazione dei due titoli mondiali. Se, sul fronte maschile, lo spagnolo Mario Mola era quasi certo di agguantare la vittoria finale (grazie ad un margine di tutta sicurezza sugli inseguitori) tra le donne le sorprese non sono mancate. Fino all’ultimo istante.

La vittoria dell’ultima tappa (che la nostra Alice Betto non ha concluso) è andata alla padrona di casa Ashleigh Gentle per la gioia del pubblico australiano ma la piazza d’onore è sufficiente per la britannica per vincere il titolo iridato superando proprio in extremis la statunitense Katie Zaferes. “Non ci posso credere – sono le prime parole di Holland al sito triathlon.org – Ad un certo punto della parte di corsa temevo che tutto fosse finito perchè ero troppo distante, invece sono riuscita a tornare sotto ed è stato incredibile. Incredibile come tutto il resto della mia stagione nella quale ho conquistato tre successi, due secondi posti e il titolo mondiale, davvero un risultato pazzesco”.

Vicky Holland, quindi, dopo sei appuntamenti chiude il suo anno con 5540 punti, appena 52 di vantaggio nei confronti di Katie Zaferes. Inghilterra e Stati Uniti hanno monopolizzato la classifica, con cinque rappresentanti nelle prime cinque posizioni e sette complessive nelle prime otto (con quattro britanniche). In terza posizione si è classificata l’inglese Georgia Taylor-Brown con 4183 punti, quindi l’americana Kirsten Kasper con 3887, la terza britannica Jessica Learmonth si è piazzataa in quinta posizione con 3810, sesta l’austrialian Ashleigh Gentle con 3750, quindi la quarta inglese Jodie Stimpson con 3658 ed ottava l’americana Taylor Spivey con 3603. Per l’Italia la migliore è Alice Betto in 24esima posizione con 1847 punti in 4 apparizioni, mentre Verena Steinhauser è 37esima con 823 punti in due uscite.

Nel reparto maschile, invece, tutto facile per il grande Mario Mola. Lo spagnolo, che aveva un margine immenso nei confronti dei rivali, chiude alle spalle del francese Vincent Luis e trionfa nella classifica generale con oltre 1000 punti di vantaggio proprio sul transalpino che, con la vittoria di ieri, ha potuto superare l’australiano Jacob Birtwhistle. Mario Mola, ad ogni modo, ha vinto con pieno merito il suo terzo titolo mondiale e lo ha voluto sottolineare a fine gara. “Ho davvero tante emozioni dentro di me – spiega l’iberico al sito triathlon.org – Per me questa stagione è stata speciale, ma chiudere in questo modo, alle spalle del mio grande amico Vincent e aggiudicarmi il titolo è stato davvero perfetto. A questo punto non mi rimane che provare a fare il poker anche nella prossima stagione, anche se so già che sarà difficile”.

Il progetto non sarà scontato, ma le capacità del classe 1990 glielo potranno permettere. In questo 2018, dopotutto, ha chiuso a quota 6081 con ben 1021 punti di margine su Vincent Luis e quasi 1200 su Jacob Birtwhistle. Quarta posizione per il sudafricano Richard Murray con 4792 punti, quinto il norvegese Kristian Blummenfelt con 3936, sesto per lo spagnolo Fernando Alarza con 3520, settimo per il sudafricano Henri Schoeman con 3438, ottavo per il francese Pierre LeCorre con 3215, nono per il canadese Tyler Mislawchuk con 3194 e decimo il belga Marte van Riel con 2960. Italiani decisamente staccati, con Alessandro Fabian che, con due prove all’attio, chiude 44esimo con 629 punti.

Foto: Vicky Holland