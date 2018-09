Triathlon, World Cup 2018: i convocati dell’Italia per la tappa di Weihai

L’Italia del triathlon riparte dalla World Cup 2018 dopo che si sono concluse le World Triathlon Series 2018. Il prossimo appuntamento del circuito mondiale si disputerà il 22 settembre a Weihai (Cina) e saranno ben sette gli azzurri che si cimenteranno in gara sulla distanza olimpica. Presenti complessivamente 60 uomini e 44 donne, uomini al via alle ore 08.00 italiane mentre le donne scatteranno alle ore 10.45. Di seguito i convocati dell’Italia per l’appuntamento

Gregory Barnaby (707)

Alessandro Fabian (Trif Dream)

Gianluca Pozzatti (707)

Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre)

Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre)

Anna Maria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro)

Alessia Orla (DDS)













Foto: pagina Facebook Davide Uccellari