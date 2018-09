Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: nel trap femminile junior trionfo di Erica Sessa, quarta Maria Lucia Palmitessa

Un finale per cuori forti premia la nostra Erica Sessa nella finale del trap femminile della categoria junior ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon: in Corea del Sud l’azzurrina centra l’accoppiata con il titolo europeo conquistato un mese fa a Leobersdorf battendo allo shoot-off l’indiana Manisha Keer.

L’azzurrina e l’asiatica avevano infatti chiuso sul 41-41 (record del mondo eguagliato da entrambe) dopo 50 piattelli, dopo che l’indiana aveva mancato gli ultimi due bersagli, che le avrebbero dato l’oro. Allo spareggio poi, il momento negativo è continuato, e così alla nostra rappresentante è bastato rompere il primo per trionfare. Terzo gradino del podio per la russa Daria Semianova, con 31/40, confermandosi su ottimi livelli dopo l’argento europeo.

Chiude quarta, dopo aver dominato le eliminatorie, con tanto di record del mondo, la nostra Maria Lucia Palmitessa, che si ferma ai piedi del podio con 27/35. Quinta la tedesca Kathrin Murche, a quota 20/30, sesta e prima delle eliminate in finale la kazaka Sarsankul Rysbekova, con 16/25.













Foto: Pagina Facebook FITAV

