Tiro a volo, Mondiali Changwon 2018: fantastica doppietta nel trap misto juniores! Sessa-Ferrari oro, Palmitessa-Marongiu argento!

Si tinge d’azzurro la prova del trap misto juniores ai Mondiali di tiro a volo in corso a Changwon: in Corea del Sud le coppie azzurre hanno infatti monopolizzato i primi due gradini del podio. Dopo aver dominato le qualifiche, i tiratori italiani si sono ripetuti in finale, con Erica Sessa (di Cava de’ Tirreni) e Lorenzo Ferrari (Provaglio d’Iseo) che hanno vinto stabilendo anche il record del mondo, e Maria Lucia Palmitessa (Monopoli) e Matteo Marongiu (Sassari) alla medaglia d’argento.

In finale Italia 2 di Erica Sessa e Lorenzo Ferrari ha fatto segnare 42/50, nuovo record del mondo di categoria (p.prec. 40/50 di Sessa-Petroni), contro il 35/50 di Italia 1 di Maria Lucia Palmitessa e Matteo Marongiu. Eliminata al terzo posto Cina 2 di Gao Wendi e Ouyang Yiliu con 29/40.

Quarta piazza per India 2 di Manisha Keer e Manavaditya Singh Rathore, con il punteggio di 24/35, mentre il quinto posto è andato ad USA 1 di Emma Lee Wiliams e Logan Joseph Lucas con lo score di 21/30. Sesto posto infine per Australia 2 di Charlie Anna Hudson-Czerniecki e Mitchell Iles-Crevatin con 16/25.













Foto: FITAV

roberto.santangelo@oasport.it