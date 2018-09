Tiro a segno, Mondiali Changwon 2018: gli azzurri all’assalto nella pistola 10 metri senior. Serve l’impresa per Giordano, Di Martino e Badaracchi

In palio quattro carte olimpiche nella pistola da 10 metri maschile senior ai Mondiali di tiro a segno di Changwon, in Corea del Sud: al via tre azzurri, tutti da outsider, per quanto fatto vedere in stagione. Si inizierà alle 2.00 ora italiana con il primo gruppo di qualificazione, e si continuerà con il secondo alle 4.00. La finale, invece, inizierà alle ore 6.15.

Il veterano azzurro in gara è certamente Giuseppe Giordano, partenopeo classe 1974, che a quasi 44 anni proverà ad ottenere una nuova qualificazione olimpica, dopo Londra 2012 e Rio 2016, dove è arrivato in entrambi i casi ad un passo dal podio. La terza Olimpiade potrebbe essere quella buona per una medaglia.

Partenopeo è anche il giovane Dario Di Martino, classe 1995, che vanta già tre secondi posti mondiali, ma ora sotto la guida di Di Donna, sta cercando il salto di qualità nella pistola ad aria compressa, dove, da 10 metri è già stato campione europeo nel 2013: Tokyo potrebbe definitivamente consacrarlo.

Tra gli azzurri il tiratore al quale da più tempo manca un risultato di prestigio è Mauro Badaracchi, classe 1984 nato a Tivoli, già campione europeo della specialità a Meraker nel 2010, stagione in cui vinse anche una tappa e le finali di Coppa del Mondo. Alle Olimpiadi però manca da Pechino 2008, dove non andò oltre il 39° posto.













Foto: Pagina Facebook Giuseppe GIordano

