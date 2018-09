Tennis, US Open 2018: si infrange il sogno di Maria Sharapova. La russa non riesce a ritrovarsi

Si sono infranti stanotte i sogni della tennista russa Maria Sharapova (22a nel ranking WTA) di approdare ai quarti di finale degli US Open 2018. La 31enne, dopo un percorso sino a ieri stupendo senza perdere nemmeno un set, si è arresa alla spagnola Carla Suarez Navarro (24a nel ranking WTA) con il punteggio di 64 63. Un risultato inatteso ma non del tutto impronosticabile: la russa, infatti, pur arrivando al match dopo aver battuto in modo convincente l’ucraina Jelena Ostapenko (10a nel ranking WTA), si è dimostrata, nell’ultimo periodo, molto incostante.

Dal rientro dalla squalifica per doping, Sharapova ha vinto solamente il WTA di Tianjin (Ottobre 2017) e non ha mai raggiunto le semifinali nei grandi Slam. Le difficoltà al servizio (stanotte 8 doppi falli, solo il 48% di punti vinti con la prima e 6 turni di battuta persi in due set), nonostante il carisma non manchi mai, le stanno impedendo di tornare la giocatrice di un tempo, in grado di dominare lo scambio da fondo. Fisicamente, salvo qualche lieve infortunio iniziale, non ha impiegato molto tempo a ristabilirsi completamente, mentre fa male, a livello morale, avvertire la diffidenza delle rivali e lo scetticismo del pubblico.

Il tempo passa veloce, ma l’età è ancora dalla sua parte. Il rientro nella top 30 mondiale è da considerare come un punto di partenza; riportarsi nelle prime 10 un obiettivo primario, perché, in questo momento di sostanziale crisi per il movimento tennistico femminile, una campionessa di tale stoffa deve tornare ad essere protagonista costante.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com