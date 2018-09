Tennis, ATP San Pietroburgo 2018: Luca Vanni supera le qualificazioni ed entra nel main draw

Ci sarà un quarto italiano nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo di tennis: sul cemento indoor russo oltre a Fabio Fognini (numero 2), Marco Cecchinato (numero 3) e Matteo Berrettini, sarà al via del tabellone principale anche Luca Vanni, che supera le qualificazioni ed accede così al main draw.

L’azzurro, testa di serie numero sette del seeding cadetto, supera la wild card russa Roman Safiullin (che ieri nel primo turno aveva battuto il nostro Lorenzo Sonego, numero 1) con un duplice 6-4 in un’ora ed un quarto di gioco. Nel primo set Vanni è bravo a salvare due palle break nel quarto game, poi trova un parziale monstre di dodici punti a zero, centra il break nel settimo gioco e vola 5-3. La chiusura nel decimo game è agevole: finisce 6-4 in 33 minuti.

Nel secondo set decisivo è il primo game, lungo 18 punti, nel quale l’azzurro trova il break alla quinta occasione. Vanni scappa via senza particolari problemi, ma il russo resta aggrappato alla partita e nell’ottavo gioco si procura due palle per il controbreak, ma ancora una volta Vanni si salva. L’azzurro va a servire per il match sul 5-4 e, dopo 42 minuti, chiude ancora per 6-4.

L’azzurro attende ora di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che sarà uno tra lo spagnolo Roberto Bautista (numero 5), il bosniaco Damir Dzumhur (numero 6), l’argentino Guido Pella, ed il canadese Denis Shapovalov (numero 7). Matteo Berrettini affronterà lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, mentre Fabio Fognini e Marco Cecchinato entreranno in gara nel secondo turno.













