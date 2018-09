Taekwondo, Grand Prix Taoyuan 2018: l’Italia chiude senza podi. Roberto Botta fuori al primo turno nei -80 kg

L’Italia non riesce a salire sul podio nel Grand Prix di taekwondo di Taoyuan (Taiwan). Nella terza ed ultima giornata di gare Roberto Botta è uscito subito dai giochi e quindi si chiude senza grandi acuti degli azzurri questo terzo appuntamento stagionale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni.

Partiamo dai -80 kg dove Roberto Botta viene eliminato al primo turno dal britannico Damon Sansum, che batte l’azzurro con il punteggio di 11-7. Sansum chiuderà poi sul terzo gradino del podio insieme all’egiziano Seif Eissa. La vittoria va invece al russo Maksim Khramtcov, che prosegue il suo dominio nei Grand Prix e travolge in finale l’ivoriano Cheick Sallah Cisse, imponendosi per 34-16.

Nei -49 kg femminile, in cui non erano presenti azzurre, successo della giovane stella thailandese Panipak Wongpattanakit, che supera in finale al golden point (8-7) la campionessa olimpica in carica, la coreana So-hui Kim. Completano il podio la croata Kristina Tomic e la turca Rukiye Yildirim.

Foto: Fita