Surf, Ranch Pro 2018: Gabriel Medina e Carissa Moore si aggiudicano l’ottava tappa sull’onda artificiale di Kelly Slater

E’ andata in archivio l’ottava tappa maschile e femminile del circuito professionistico della World Surf League 2018. Un appuntamento che entrerà nella storia essendo il primo della WSL ad essere stato disputato sull’onda artificiale di Kelly Slater dopo quello di Allentown nel 1985. A Lemoore (California), ad aggiudicarsi il Surf Ranch Pro 2018 sono stati il brasiliano Gabriel Medina e l’hawaiana Carissa Moore.

Il sudamericano, reduce dal trionfo di Teahupoo, nella costa costa sud-est di Tahiti, si è ripetuto dominando tutte le giornate del contest ed esibendo classe e precisione sulla tavola. Un evento, c’è da dire, che tanto ha fatto discutere nell’ambiente: da un lato, gareggiare in queste condizioni “artificiali” ha permesso lo sviluppo del programma senza ritardi, valorizzando la prestazione atletica dei surfisti; dall’altro escludere le variabili tattiche, come la scelta dell’onda, ha tolto ai protagonisti la possibilità di interpretare ed improvvisare. I concorrenti avevano infatti a disposizione 2 onde per migliorare il punteggio.

Medina si è imposto grazie a punteggi molto elevati di 8.73 e 9.13 (17.86 il totale) accumulando punti a suon di manovre aeree, tra cui almeno un paio di Kerrupt e soprattutto sbagliando pochissimo, nella Finalissima contro il connazionale Filipe Toledo, leader del ranking mondiale, (17.03), autore comunque del miglior score parziale di 9.80. Il 23enne di Ubatuba ha messo in scena tutto il suo repertorio condito da alley-oop e off the lip spettacolari che hanno fatto gridare al 10. Con questi risultati la classifica generale è sempre di più un confronto tra i due verdeoro con Toledo a quota 49,785 punti contro i 45,685 del vincitore in California. Quando mancano tre round alla fine della stagione, tutto è ancora aperto.

2018 WSL Men’s CT Jeep Leaderboard (dopo il Surf Ranch Pro)

1 – Filipe Toledo (BRA) 49,785 points

2 – Gabriel Medina (BRA) 45,685

3 – Julian Wilson (AUS) 37,125

4 – Italo Ferreira (BRA) 31,825

5 – Owen Wright (AUS) 29,485

Per quanto riguarda la gara femminile, come detto, è stata la Moore a centrare il primo successo stagionale, tornando alla vittoria dopo l’appuntamento del Roxy Pro France dell’anno passato. La tre volte campionessa del mondo ha superato nell’atto conclusivo la leader della classifica iridata l’australiana Stephanie Gilmore in un confronto molto appassionante che ha sorriso all’hawaiana. La seconda onda ha fruttato alla Moore 17.80 contro i 16.70 della sei volte vincitrice del Championship Tour. Un risultato che consente alle 26enne nativa di Honolulu di salire in quarta posizione nel ranking guidato proprio dalla Gilmore.

2018 WSL Women’s CT Jeep Leaderboard (dopo il Surf Ranch Pro):

1 – Stephanie Gilmore (AUS) 61,175 points

2 – Lakey Peterson (USA) 54,260 points

3 – Tatiana Weston-Webb (BRA) 41,415 points

4 – Carissa Moore (HAW) 41,235 points

5 – Caroline Marks (USA) 37,000 points

Il prossimo evento sarà dunque il Quiksilver Pro France, in Nuova Aquitania (Francia), dal 3 al 14 ottobre.













