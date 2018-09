Stella Rossa-Napoli stasera in tv: a che ora comincia e su che canale vederla

Finalmente ci siamo: inizia la Champions League di calcio 2018-2019 e l’Italia torna ad avere quattro squadre alla fase a gironi. Oggi, martedì 18 settembre, andranno in scena le prime otto partite della prima giornata, tra le quali c’è quella di Belgrado, tra Stella Rossa e Napoli, valida per il Girone C, con inizio alle ore 21.00.

La compagine partenopea torna in Serbia dopo oltre 35 anni, ma i padroni di casa sono imbattuti nei tempi regolamentari in casa da 30 partite, anche se fanno ritorno nella massima competizione calcistica per squadre di club per la prima volta dopo 26 anni. I campani sono reduci dalla vittoria in casa contro la Fiorentina, ma nell’ultima trasferta hanno perso 3-0 in casa della Sampdoria.

La diretta tv sarà assicurata da Sky, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Per entrambe le sfide OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live. Di seguito il programma completo della gara della prima giornata della Champions League di calcio:

Martedì 18 settembre ore 21.00

Stella Rossa-Napoli

diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it