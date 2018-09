Squash, Campionati Panamericani 2018: tre medaglie d’oro per Amanda Sobhy

Georgetown, nelle Isole Cayman, ha ospitato in questi giorni i Campionati Panamericani di squash 2018, che mettevano in palio ben sette titoli.

La grande protagonista del torneo è stata la statunitense Amanda Sobhy, che si è aggiudicata tre titoli: nel singolo femminile ha sconfitto la sorella minore Sabrina Sobhy per 3-0, poi la coppia si è aggiudicata sia il titolo del doppio (2-0 sulle colombiane Laura Tovar e Maria Tovar Pérez) che quello della gara a squadre, battendo la compagine canadese.

Il peruviano Diego Elias ha conquistato il titolo maschile con un 3-0 ai danni del sorprendente giamaicano Christopher Binnie, mentre nel doppio si è imposta la coppia messicana composta da Alfredo Ávila e César Salazar, superando per 2-1 i peruviani Andrés Duany e Alonso Escudero. I due messicani hanno vinto anche la prova a squadre, battendo i colombiani Juan Camilo Vargas e Miguel Ángel Rodríguez. Proprio quest’ultimo, in coppia con la connazionale Catalina Peláez, ha conquistato l’oro nel doppio misto, superando in due set i padroni di casa delle Isole Cayman, Marlene West e Cameron Stafford.

SINGOLO UOMINI

Diego Elias (PER) bt Christopher Binnie (JAM) 11-7, 11-8, 11-5 (42m)

Medaglie di bronzo: Todd Harrity (USA), Chris Hanson (USA)

SINGOLO DONNE

Amanda Sobhy (USA) bt Sabrina Sobhy (USA) 11-3, 11-8, 11-8 (25m)

Medaglie di bronzo: Danielle Letourneau (CAN), Samantha Cornett (CAN)

DOPPIO UOMINI

Alfredo Ávila & César Salazar (MEX) bt Andrés Duany & Alonso Escudero (PER) 11-8, 10-11, 11-8 (129m)

Medaglie di bronzo: Robertino Pezzota & Leandro Romiglio (ARG), Chris Hanson & Todd Harrity (USA)

DOPPIO DONNE

Amanda Sobhy & Sabrina Sobhy (USA) bt Laura Tovar & Maria Tovar Pérez (COL) 11-5, 11-5 (24m)

Medaglie di bronzo: Giselle Delgado & Anita Pinto (CHI), Samantha Cornett & Nikki Todd (CAN)

DOPPIO MISTO

Catalina Peláez & Miguel Ángel Rodríguez (COL) bt Marlene West & Cameron Stafford (CAY) 11-8, 11-9 (28m)

Medaglie di bronzo: Antonella Falcione & Gonzalo Miranda (ARG), Danielle Letourneau & Michael McCue (CAN)

TEAM UOMINI

MESSICO bt COLOMBIA 2-0 [Alfredo Ávila bt Juan Camilo Vargas 11-6, 11-8, 11-5 (30m); César Salazar bt Miguel Ángel Rodríguez 11-9, 11-7, 11-3 (39m)]

Medaglie di bronzo: USA, CANADA

TEAM DONNE

USA bt CANADA 2-0 [Sabrina Sobhy bt Hollie Naughton 11-8, 11-3, 11-5 (25m); Amanda Sobhy bt Samantha Cornett 11-6, 11-6, 11-5 (26m)]

Medaglie di bronzo: COLOMBIA, MESSICO

Immagine: PSA World Tour