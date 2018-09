Settima giornata Serie A 2018-2019 | Partite prossimo turno | Orari e tv giornata 7 | Sky e Dazn

Nel weekend del 29-30 settembre si giocherà la settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il campionato torna protagonista nel fine settimana dopo il primo turno infrasettimanale e si apre con un sabato davvero pirotecnico: alle 15.00 il derby Roma-Lazio, alle 18.00 lo scontro diretto tra Juventus e Napoli con vista sullo scudetto, alle ore 20.30 l’Inter impegnata a San Siro contro il Cagliari.

Il super sabato sarà seguito da una domenica interessante per diversi aspetti: si riparte col lunch match tra Bologna e Udinese, la Fiorentina e l’Atalanta si sfidano con vista sull’Europa, Torino e Genoa cercheranno di ripartire dai campi di Chievo e Frosinone mentre il Milan andrà a caccia dei tre punti nel posticipo serale contro il Sassuolo. La chiusura lunedì 1° ottobre con Sampdoria-SPAL.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della settima giornata di Serie A 2018-2019 (29 settembre – 1° ottobre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn come indicato.

SABATO 29 SETTEMBRE:

15.00 Roma-Lazio

18.00 Juventus-Napoli

20.30 Inter-Cagliari

DOMENICA 30 SETTEMBRE:

12.30 Bologna-Udinese

15.00 Fiorentina-Atalanta

15.00 Chievo-Torino

15.00 Frosinone-Genoa

18.00 Parma-Empoli

20.30 Sassuolo-Milan

LUNEDI’ 1° OTTOBRE:

20.30 Sampdoria-SPAL













Foto: Gianfranco Carozza