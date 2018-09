Sesta giornata Serie A 2018-2019 | Partite prossimo turno | Orari e tv giornata 6 | Sky e Dazn

Dal 25 al 27 settembre si giocherà la sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Primo turno infrasettimanale della stagione per il campionato che sarà spalmata su tre giorni con partite naturalmente in prima serata. Ad aprire le danze sarà l’Inter impegnata a San Siro contro la Fiorentina. Nella giornata di mercoledì spazio alla Juventus contro il Bologna, al Napoli contro il Parma e alla Roma contro il Frosinone. A chiudere sarà il Milan nel posticipo di giovedì contro l’Empoli.

Di seguito il calendario completo, tutte le date e gli orari delle partite della sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn come indicato.

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE:

21.00 Inter-Fiorentina (Sky)

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

19.00 Udinese-Lazio (Sky)

21.00 Juventus-Bologna (Dazn)

21.00 Genoa-Chievo (Sky)

21.00 Napoli-Parma (Sky)

21.00 Atalanta-Torino (Sky)

21.00 Cagliari-Sampdoria (Sky)

21.00 Roma-Frosinone (Dazn)

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE:

19.00 SPAL-Sassuolo (Sky)

21.00 Empoli-Milan (Dazn)













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com