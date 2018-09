Serie A, Sassuolo-Empoli 3-1: Boateng pareggia, Ferrari decide, Di Francesco gol di tacco

Il Sassuolo ha sconfitto l’Empoli per 3-1 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019. I toscani erano passati in vantaggio al primo minuto: Capezzi ruba palla a Sensi, cross al centro per pescare Caputo che insacca prontamente. I padroni di casa, però, reagiscono prontamente e riescono a ribaltare la partita con grande autorevolezza: al 13′ Boateng pareggia con un bel destro su invito di Di Francesco. Nella ripresa i neroverdi si scatenano: Gian Marco Ferrari trova l’incornata su calcio d’angolo al 57′ per il gol del vantaggio, l’Empoli è tramortito e addirittura rimane in 10 al 71′ per un doppio giallo a Zajc. A cinque minuti dalla fine arriva lo splendido gol di tacco di Di Francesco che chiude definitivamente i conti.













Foto: Andrea Bertani / Shutterstock.com