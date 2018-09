Serie A, quinta giornata: i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna, Lazio a valanga

Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale.

La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro potente che passa sotto le gambe di Perotti beffando Olsen) e di Santander (al 59′ viene servito in profondità da Falcinelli e finalizza il contropiede).

La Lazio ha sconfitto il Genoa per 4-1 e ottiene così il terzo successo stagionale grazie al quale risale al quinto posto in classifica. I biancocelesti sono subito passati in vantaggio al 7′ con Caicedo che ha insaccato di testa dopo deviazione in area di Caicedo su cross di Wallace dalla trequarti, poi al 23′ il raddoppio di Immobile che sfrutta al meglio una verticalizzazione di Parolo e fredda Marchetti col mancino. Gli ospiti accorciano le distante al 46′ con Piatek bravo a vincere un rimpallo con Acerbi ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze sette minuti più tardi con Milinkovic-Savic che trova un pregevole gol di testa. Allo scadere c’è tempo anche per la doppietta di Immobile che ribadisce in rete la parata di Marchetti su Correa.

L’Udinese si impone sul campo del Chievo per 2-0 e strappa tre punti fondamentali in ottica salvezza mentre gli scaligeri sono sempre ultimi in classifica e ancora con saldo negativo a causa della penalità. La partita si decide nel quarto d’ora finale con De Paul che fa partire un micidiale destro dalla lunghissima distanza trovando l’incrocio, poi al 90′ Lasagna non sbaglia di fronte a Sorrentino dopo essere scattato sul filo del fuorigioco per ricevere l’assist di De Paul.

RISULTATI QUINTA GIORNATA:

Sassuolo-Empoli 3-2

Parma-Cagliari 2-0

Fiorentina-SPAL 3-0

Sampdoria-Inter 0-1

Torino-Napoli 1-3

Bologna-Roma 2-0

Chievo-Udinese 0-2

Lazio-Genoa 4-1

Milan-Atalanta ore 18.00

Frosinone-Juventus ore 20.30

CLASSIFICA:

Juventus 12, Napoli 12, Fiorentina 10, Sassuolo 10, Lazio 9, SPAL 9, Udinese 8, Sampdoria 7, Inter 7, Parma 7, Genoa 6, Roma 5, Torino 5, Cagliari 5, Milan 4, Atalanta 4, Empoli 4, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo -1













Foto: Shutterstock