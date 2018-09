Serie A oggi in tv, a che ora iniziano gli anticipi e su che canale vederli in tv

Il massimo campionato di calcio italiano riparte dopo la pausa per le Nazionali con la quarta giornata della Serie A 2018-2019. Oggi verranno disputati tre anticipi, poi il programma verrà completato con le sei partite della domenica e con il posticipo del lunedì.

I tre anticipi di oggi saranno Inter-Parma (ore 15.00), Napoli-Fiorentina (18.00) e Frosinone-Sampdoria (20.30). Si parte quindi con il match di San Siro in cui gli uomini di Luciano Spalletti proveranno a regalare ai propri tifosi la prima vittoria casalinga della stagione. Il Parma però ha dimostrato nelle prime uscite di poter essere un avversario molto insidioso soprattutto grazie alla velocità in campo aperto di Gervinho e alla concretezza in area di rigore della punta Roberto Inglese. Alle 18.00 andrà in scena la partita più interessante dell’intera giornata di campionato, con due squadre molto spettacolari che regaleranno sicuramente spettacolo al San Paolo. Il Napoli di Carlo Ancelotti vuole ripartire al meglio dopo la pesante sconfitta subita a Genova prima della sosta, ma dovrà fare i conti con l’unica compagine a punteggio pieno insieme alla Juventus (anche se con una partita in meno giocata). La Fiorentina infatti ha ottenuto il successo nei primi due match casalinghi con Chievo (6-1) e Udinese (1-0), ma dovrà alzare il livello del proprio gioco per poter infastidire un collettivo del livello dei partenopei. Nell’anticipo serale scenderanno in campo Frosinone e Sampdoria allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. I padroni di casa esordiscono nel loro stadio e saranno spinti da un pubblico molto caloroso che vorrebbe festeggiare il primo gol della stagione e possibilmente anche la prima vittoria in campionato. La Samp guidata da Marco Giampaolo cercherà di confermare il livello di gioco espresso nella larga vittoria casalinga col Napoli, ma non sarà facile considerando il fattore campo sfavorevole e l’impossibilità di colpire in contropiede.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2018-2019 (15-17 settembre). Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn.

SABATO 15 SETTEMBRE:

15.00 Inter-Parma (Sky)

18.00 Napoli-Fiorentina (Sky)

20.30 Frosinone-Sampdoria (Dazn)

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

12.30 Roma-Chievo (Dazn)

15.00 Udinese-Torino (Sky)

15.00 Juventus-Sassuolo (Sky)

15.00 Genoa-Bologna (Dazn)

18.00 Empoli-Lazio (Sky)

20.30 Cagliari-Milan (Sky)

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE:

20.30 SPAL-Atalanta (Sky)

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com