Serie A, Fiorentina-SPAL 3-0: dominio totale dei viola. Pjaca, Milenkovic e Chiesa vanno in gol

La Fiorentina ha travolto la SPAL con un netto 3-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019 e ha così conquistato la terza vittoria in campionato, salendo al secondo posto in classifica a due punti di distacco dalla Juventus che giocherà domani sera a Frosinone. I viola hanno dominato l’incontro in lungo e in largo, di fronte al proprio pubblico dell’Artemio Franchi sono riusciti a imporsi con estrema autorevolezza e a confermare il loro ottimo momento di forma.

I padroni di casa hanno incominciato la partita all’arrembaggio, al 9′ è stato annullato un gol a Milenkovic per fuorigioco ma al 18′ Pjaca ha scaricato il proprio sinistro alle spalle di Gomis. Al 28′ arriva il raddoppio: calcio d’angolo, Gomis sbaglia l’uscita e Milenkovic non perdona con il suo colpo di testa. La SPAL accusa il colpo, si rialza solo al 50′ con Petagna che scalda i guanti di Lafont ma la Fiorentina trova il tris al 56′ grazie a Chiesa: Simeone si accentra da destra, Pjaca appoggia per Chiesa che spara un destro fenomenale e chiude i conti. A quel punto la partita perde di interesse, i viola amministrano e conquistano i tre punti.













Foto: Shutterstock