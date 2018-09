Sebastian Vettel, GP Singapore 2018: “Volevo la pole position, qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona”

Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani il quattro volte Campione del Mondo è chiamato a una gara tutta in rimonta, sarà complicato risalire la china e cercare la tanto desiderata vittoria che gli permetterebbe di riaprire i conti in classifica generale.

Sebastian Vettel era particolarmente amareggiato al termine delle qualifiche, le prime dichiarazioni sono state laconiche: “Non sono state delle qualifiche ideali, volevo la pole position e non ci siamo riusciti. Sono state delle qualifiche pasticciate, ci è mancato anche del tempo e non potevo fare meglio del terzo posto. Ho fatto due tentativi e nessuno è stato sufficiente. La macchina per la gara è buona ma non sarà facile partire da dietro“.

Il ferrarista ha poi ulteriormente argomentato durante la consueta conferenza stampa: “La gara sarà una storia diversa, credo che domani le cose avranno una prospettiva diversa. Non sono contento di queste qualifiche ma evidentemente gli altri hanno fato un lavoro migliore. Le qualifiche non sono mai state scorrevoli, è stato difficile trovare il ritmo e il gap alla fine è causa di tutto questo, non dimostra davvero il potenziale della nostra macchina: oggi non siamo riusciti a sfruttare al massimo il nostro pacchetto”.













FOTOCATTAGNI