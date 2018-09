Sebastian Vettel, GP Italia Monza 2018: “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma, lotteremo”

Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, è davvero complicato.

Tedesco che ai microfoni di Sky Sport ha comunque, tra le righe, sottolineato come Kimi Raikkonen non lo abbia di certo aiutato nella prima tornata: “Ho provato a passare Kimi in curva 1 e curva 4 ma non è stato possibile. Successivamente Hamilton si è infilato alla seconda variante e non ho potuto per fare nulla. La macchina era danneggiata e ho fatto il massimo con il pacchetto che avevo. Il quarto posto era il massimo ma il primo giro non è stato positivo. Purtroppo la nostra gara è stata persa in quel momento. Poteva andare peggio, visto l’incidente. Trenta punti sono tanti ma non è un dramma e lotteremo fino in fondo“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DELLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI