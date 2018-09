Sassuolo-Milan 1-4, i rossoneri tornano al successo in Serie A: splendido gol di Kessié, poi Suso e Castillejo

Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni d’Italia hanno sei punti di vantaggio sul Napoli)

Di Francesco crea un primo pericolo al 3′ mettendo in mezzo per Berardi che però arriva troppo in ritardo, un minuto dopo invece Suso colpisce il palo. I rossoneri soffrono comunque la verve dei padroni di casa e faticano a manovrare in una partita caratterizzata dai ritmi molto bassi. Al 26′ la prima occasione per gli ospiti: Calhanoglu va in percussione e serve in mezzo per Kessié il cui pallonetto viene salvato da Lirola sulla linea. Al 31′ arriva invece la risposta dei neroverdi, Donnarumma è costretto a una bellissima parata di gamba sul tiro di Di Francesco.

Al 34′ Abate salva un gol fatto anticipando Di Francesco e poi al 39′ la magia di Kessié che vale il vantaggio: il rossonero prende palla sulla sua trequarti e si inventa il coast to coast dell’1-0. Il Milan chiude subito i conti in avvio di ripresa: al 50′ Suso concretizza un lancio di Bonaventura, al 60′ il sinistro teso di Castillejo su invito di Calhanoglu. Il Sassuolo accorcia la distanze al 69′ con Djuricic (1-3) ma a 94′ Suso troverà la doppietta personale per il 4-1.













Foto: cristiano barni shutterstock