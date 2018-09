Rugby, Top12 2018-2019: esordio sul velluto per Petrarca, Calvisano, Rovigo e Fiamme Oro

Nella prima giornata del rinnovato Top 12 di rugby belle vittorie per le quattro semifinaliste dello scorso campionato di Eccellenza: i campioni in carica del Petrarca dominano il derby di Padova contro il Valsugana, vincendo per 9-40. Calvisano batte Verona 37-3, mentre Rovigo supera con scarto simile la Lazio, sconfitta per 41-8. Viadana asfalta San Donà per 45-7, mentre le Fiamme Oro battono Mogliano per 44-17, portando così a cinque il numero delle squadre vittoriose con bonus offensivo, e dunque in vetta con cinque punti. Nell’ultima gara in programma sfida equilibrata ed avvincente tra I Medicei ed il Valorugby Emilia, risolta con un piazzato nei minuti finali dalla formazione reggiana, vittoriosa per 22-25. Quattro punti per gli emiliani, bonus difensivo per i toscani.

Risultati prima giornata

Calvisano-Verona 37-3

Viadana-San Donà 45-7

Rovigo-Lazio 41-8

Valsugana-Petrarca 9-40

Fiamme Oro-Mogliano 44-17

I Medicei-Valorugby Emilia 22-25

Classifica

Viadana 5

Calvisano 5

Rovigo 5

Petrarca 5

Fiamme Oro 5

Valorugby Emilia 4

I Medicei 1

Mogliano 0

Valsugana 0

Lazio 0

Verona 0

San Donà 0













Foto: LivePhotoSport Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it