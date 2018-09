Rugby, Pro14 2018-2019: Zebre-Cardiff 26-24. Rimonta da urlo, vittoria pazzesca degli emiliani

Verrebbe da dire un tempo per parte, ma non c’è stato pareggio: nella terza giornata del Pro14 di rugby le Zebre vincono a Parma una partita incredibile, che sembrava persa dopo soli 10′ e che invece al fischio finale la franchigia emiliana ha portato a casa al termine di una pazzesca rimonta. I gallesi del Cardiff, per la seconda volta in una settimana si vedono costretti alla resa all’80’ in terra italica, dopo la sconfitta patita a Monigo dal Benetton: questa sera la formazione italiana si impone per 26-24.

Il primo tempo lascia presagire una sconfitta per la franchigia italiana: al 2′ capitan Robinson porta gli ospiti in vantaggio marcando la meta, trasformata da Anscombe, che vale lo 0-7. Al 5′ Dacey buca ancora le Zebre ed Anscombe non si fa pregare prima di realizzare la conversione che vale lo 0-14. All’11’ si completa l’avvio da incubo degli emiliani: Anscombe si mette in proprio andando dapprima in meta e poi trasformando per lo 0-21. Un inizio così avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma le Zebre reagiscono e trovano la meta al quarto d’ora con Canna, che trasforma e porta lo score sul 7-21.

Nella ripresa partono ancora bene i gallesi, che al 53′ allungano ancora con Anscombe, che dalla piazzola firma il momentaneo 7-24. Inizia però a questo punto un’altra partita: le Zebre spingono con convinzione e vengono premiate al 65′ dalla meta di Meyer, con Canna che porta lo score sul 14-24, centrando i pali con la conversione. L’attacco dei padroni di casa si fa asfissiante e la difesa gallese crolla ancora al 72′, trafitta da Brummer. Canna trasforma e riporta le Zebre a -3, sul 21-24. Al 77′ nuova punizione per le Zebre, ma Canna, anziché indicare i pali e cercare il pareggio calcia in touche per provare a vincere la partita. Il suo coraggio viene premiato: al 79′ arriva la meta di Fabiani che porta in vantaggio per la prima volta le Zebre sul 26-24, e poco importa se Canna centra uno dei pali sul tentativo di conversione, sporcando la sua media, il tempo per gli ospiti è terminato e gli emiliani possono festeggiare una vittoria che dopo pochi minuti sembrava utopia. Finisce così con la vittoria con bonus offensivo per le Zebre, che si impongono 26-24, con Carlo Canna man of the match: per i gallesi la magrissima soddisfazione del punto di bonus difensivo.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it