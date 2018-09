Rugby a 7, Europe Series 2018: l’Italia chiude 11ma, vince l’Irlanda

Una sola vittoria nella seconda ed ultima giornata del Grand Prix Rugby Europe di Lodz, in terra polacca. Gli azzurri guidati da Andy Vilk chiudono in decima piazza il torneo: frutto del successo della semifinale per il nono-dodicesimo posto per 17-7 sui padroni di casa. Nell’ultimo incontro del torneo, invece, netta vittoria per la Georgia (31-12) sugli azzurri.

A vincere il torneo è stata l’Irlanda: i verdi si sono imposti per 35-5 in finale sulla Germania. Sul podio il Portogallo, che ieri si era imposto sugli azzurri: 26-14 il risultato sulla Francia.













