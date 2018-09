Roma-Lazio, le probabili formazioni: rilanciati Dzeko e Florenzi, Immobile unica punta

Sabato 29 settembre (ore 15.00) andrà in scena Roma-Lazio, attesissimo derby della capitale che scalderà il cuore delle due tifoserie e che desterà l’attenzione di tutti gli appassionati del grande calcio. L’incontro valido per la settima giornata della Serie A si preannuncia spettacolare e fondamentale, importante non soltanto per la supremazia cittadina ma anche per la classifica generale del campionato dove i biancocelesti precedono i giallorossi.

La Roma ha battuto il Frosinone nel turno infrasettimanale e cerca di uscire definitivamente dalla crisi, Eusebio Di Francesco rilancerà sicuramente Edin Dzeko dal primo minuto e spera nei gol del bosniaco che dovrebbe essere affiancato da Under ed El Shaarawy nel tridente offensivo. Florenzi ritornerà sulla fascia nella difesa a quattro dove non dovrebbe esserci Manolas, uscito per un fastidio nell’ultima partita. Centrocampo a tre con Pellegrini, De Rossi e Nzonzi.

Inzaghi lancia Immobile come unica punta supportato alle spalle da Luis Alberto, poi il centrocampo a cinue che unisce la fantasia di Milinkovic-Savic e Lulic con la solidità di Marusic, Parolo e Lieiva. In difesa torna Radu che così affiancherà Luiz Felipe e Acerbi. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Lazio, derby valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Marcano, Fazio, Kolarov; Lor. Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto: Immobile.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com