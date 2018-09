Roma-Chievo 2-2, El Shaarawy e Cristante non bastano. Rimonta degli scaligeri

La Roma non riesce a rialzarsi e pareggia con il Chievo per 2-2 nel lunch match della quarta giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi, avanti per 2-0, si fanno clamorosamente rimontare all’Olimpico e si devono accontentare di un misero punto. Il doppio vantaggio arriva nel primo tempo con due fiammate di El Shaarawy e Cristante ma a quel punto i padroni di casa sembrano finire la benzina e nella ripresa si devono inchinare al cospetto di Birsa e Stepinski.

E per fortuna che Olsen si è inventato un miracolo su Giaccherini a 15 secondi dal termine altrimenti sarebbe arrivata una clamorosa sconfitta.

Di Francesco sceglie Nzonzi in regia, fa riposare Fazio e dà spazio a Juan Jesus. Al 10′ cross di Florenzi dalla destra ed El Shaarawy piazza il tap-in. Al 30′ poi giocata di Edin Dzeko che addomestica col petto l’assist di Under, protegge la sfera e la offre a Cristante che a rimorchio insacca di piatto.

Nella ripresa entra Hetemaj per Obi, il Chievo prende fiducia e al 7′ accorcia con Birsa che tira un missile da fuori area. Al 38′ il pareggio, Kolarov rischia l’autogol dopo che Jesus buca un intervento, Stepinski arriva sul pallone e insacca.













Foto: bestino / Shutterstock.com