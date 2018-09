Real Madrid-Roma in tv: come vederla gratis e in chiaro. C’è la Diretta sulla RAI. Orario e programma

Questa sera (ore 21.00) si giocherà Real Madrid-Roma, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Esordio di fuoco per i giallorossi che scenderanno in campo al Santiago Bernabeu per affrontare i Campioni in carica, vincitori delle ultime tre edizioni della massima competizione continentale. I ragazzi di Eusebio Di Francesco cercano una vera e propria impresa contro i galacticos, privi di Cristiano Ronaldo ma sempre ai massimi livelli internazionali e desiderosi di regalare uno show di fronte a proprio pubblico. Spettacolo annunciato in uno dei templi del grande calcio mondiale, i capitolini cercheranno di tenere testa agli spagnoli e di giocare in maniera sbarazzina proprio come nella passata stagione quando seppero arrivare fino alle semifinali.

La Roma non sta attraversando un buon momento in campionato ma la musichetta della Champions League potrebbe ricaricare le batterie a Daniele De Rossi e compagni che vogliono vivere una notte magica contro i blancos. Si preannuncia una partita avvincente, emozionante e tutta da vivere, visibile in diretta tv gratis e in chiaro per tutti i tifosi e gli appassionati: l’incontro sarà infatti trasmesso su Rai Uno, massimo palcoscenico per una partita di cartello che sicuramente ci farà divertire e che impreziosirà questo mercoledì 19 settembre.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Roma, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE:

21.00 Real Madrid-Roma

REAL MADRID-ROMA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Real Madrid-Roma sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com