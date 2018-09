Pugilato, Boxam 2018: Irma Testa medaglia di bronzo nei 60 kg. Fuori ai quarti le altre due azzurre

Per l’Italia si chiude con una medaglia di bronzo, quella di Irma Testa nella categoria 60 kg, il torneo di pugilato Boxam, disputato a Valencia: le altre due azzurre impegnate, Angela Carini ed Assunta Canfora, entrambe nella categoria 69 kg, sono state eliminate ai quarti di finale.

Nei quarti di finale Testa ha battuto la transalpina Ayidi per 4-1, mentre Carini ha ceduto all’altra francese Sovinco per 2-3, infine Canfora ha perso dall’inglese Ryan nell’incontro fermato dall’arbitro. In semifinale poi la nostra Irma è stata superata dall’australiana Stridsman per 3-2, mettendosi al collo il bronzo.

Come riportato dal sito federale, l’head coach Emanuele Renzini ha commentato così il torneo dell’azzurra: “Irma (Testa ndr.) ha disputato un’ottima semifinale, pur perdendola contro una validissima avversaria quale è l’australiana. Un torneo che ci è servito nel percorso di preparazione al Mondiale di novembre“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FPI

roberto.santangelo@oasport.it