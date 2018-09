Prossimo turno Serie A, 5^ giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv

Nel weekend del 21-23 settembre si giocherà la quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si incomincia già venerdì con l’anticipo tra Sassuolo ed Empoli, poi ben tre anticipi il sabato con quello serale tra Sampdoria e Inter: i nerazzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale dopo aver perso due partite nelle prime quattro. La Juventus scenderà in campo domenica sera sul campo del Frosinone conoscendo già il risultato del Napoli impegnato nel lunch match contro il Torino, la Roma giocherà a Bologna mentre il Milan se la dovrà vedere con l’Atalanta in casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della quinta giornata della Serie A 2018-2019. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn come riportato.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

20.30 Sassuolo-Empoli (Sky)

SABATO 22 SETTEMBRE:

15.00 Parma-Cagliari (Sky)

18.00 Fiorentina-SPAL (Sky)

20.30 Sampdoria-Inter (Dazn)

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

12.30 Torino-Napoli (Dazn)

15.00 Bologna-Roma (Sky)

15.00 Lazio-Genoa (Sky)

15.00 Chievo-Udinese (Dazn)

18.00 Milan-Atalanta (Sky)

20.30 Frosinone-Juventus (Sky)













Foto: bestino / Shutterstock.com