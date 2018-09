Premier League 2018-2019, risultati e classifica quarta giornata: vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri

Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha servito Pedro il quale ha controllato benissimo e ha piazzato una sontuosa conclusione nell’angolino basso alla destra del portiere. Il raddoppio è arrivato tredici minuti più tardi per mano di Hazard, servito da Alonso con un tocco dalla sinistra.

Il Chelsea vola così in testa alla classifica agganciando il Liverpool (2-1 ieri sul campo del Leicester) e aspetta il Manchester City, atteso dal Newcastle nel match delle 18.30. Nel pomeriggio inglese da segnalare anche la vittoria del Wolverhampton sul West Ham (1-0), il successo del Southampton sul campo del Crystal Palace (2-0), i pareggi di Everton e Fulham rispettivamente contro Huddersfield e Brighton.

RISULTATI QUARTA GIORNATA:

Leicester-Liverpool 1-2 (giocata ieri)

Crystal Palace-Southampton 0-2

Everton-Huddersfield 1-1

Brighton-Fulham 2-2

Chelsea-Bournemouth 2-0

West Ham-Wolverhampton 0-1

Manchester City-Newcastle oggi, ore 18.30

Cardiff-Arsenal domenica 2 settembre, ore 14.30

Watford-Tottenham domenica 2 settembre, ore 17.00

Burnley-Manchester United domenica 2 settembre, ore 17.00

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE:

1. Chelsea 12

2. Liverpool 12

3. Tottenham 9 *

4. Watford 9 *

5. Manchester City 7 *

6. Bournemouth 7

7. Everton 6

8. Leicester 6

9. Wolverhampton 5

10. Southampton 4

11. Fulham 4

12. Brighton 4

13. Arsenal 3 *

14. Manchester United 3 *

15. Crystal Palace 3

16. Cardiff 2 *

17. Huddersfield 2

18. Newcastle 1 *

19. Burnley 1 *

20. West Ham 0













Foto: Gianfranco Carozza