Polo, Europei 2018 nel Chianti: l’Italia va a caccia del titolo dopo 13 anni! Le azzurre cercano la conferma

Ormai è tutto pronto al Polo Club di Villa a Sesta, nel cuore della zona del Chianti (Siena), per gli Europei 2018 di polo che si disputeranno dal 20 al 30 settembre. La ribattezzata Quantocoin Cup assegnerà i titoli sia nella tradizionale competizione mista (uomini e donne gareggiano insieme come in tutte le altre discipline equestri) sia al femminile (torneo alla sua seconda edizione contro le 14 del principale e riservato esclusivamente al gentil sesso), per la prima volta entrambi i tornei si svolgono nella stessa sede e nello stesso periodo.

L’Italia dovrà difendere il titolo femminile conquistato lo scorso anno a Chantilly contro la quotata Francia. La nostra Nazionale, invece, non vince il torneo classico dal 2005 e questa volta andrà a caccia dell’impresa: gli azzurri sono inseriti nel girone eliminato con Spagna, Austria, Germania e Svizzera ma le nostre avversarie principali sono la Francia e Spagna, la fortissima Inghilterra ha invece deciso di non partecipare all’evento che per la terza volta si svolge nel nostro Paese dopo Milano 1997 e Roma 2002.

La rosa degli azzurri convocati comprende dieci nomi: Gualtiero Giori, Goffredo Cutinelli, Edoardo Ferrari, Giordano Magini, i fratelli Bertola (Lucas e Matias), Giacomo Galantino, i fratelli Nicolas e Bautista Lopes Fuentes e Martin Joaquin agli ordini di coach Eduardo Menedez. Per la squadra femminile, agli ordini del coach Franco Piazza, sono state convocate le quattro campionesse uscenti: Ginevra D’Orazio, Costanza e Vittoria Marchiorello e Ginevra Visconti e la giovanissima Alice Coria.