Pentathlon, Mondiali Città del Messico 2018: tre azzurre in finale! Resta fuori Irene Prampolini

Iniziano le prove individuali ai Mondiali di pentathlon moderno di Città del Messico, e finalmente scendono in gara anche le rappresentanti italiane: nelle qualificazioni femminili sono tre le azzurre a passare in finale, ovvero Francesca Tognetti, Alessandra Frezza ed Alice Sotero, mentre resta fuori Irene Prampolini, seconda delle escluse. Domani qualificazioni maschili e ranking round di scherma della finale femminile.

Nel Gruppo A di qualificazione passa Francesca Tognetti, che controlla nel laser run e porta a casa la qualificazione diretta grazie al 13° posto con 970 punti. Chiude invece 18ma a quota 940 ed è costretta ad attendere il risultato del secondo raggruppamento Irene Prampolini, che paga una brutta prova di scherma.

Nel Gruppo B invece ce la fanno senza dover attendere i ripescaggi Alessandra Frezza, migliore delle azzurre con 972 punti, che le valgono la decima piazza, ed Alice Sotero, 14ma a quota 969. Il secondo raggruppamento fa segnare punteggi più alti rispetto al primo e così Irene Prampolini resta fuori dalla finale, seconda delle escluse (38° posto complessivo). Per l’atto finale erano necessari 950 punti.

Domani altra giornata molto importante per i colori azzurri: in programma le qualificazioni maschili, che vedranno ai nastri di partenza Nicola Benedetti, Riccardo De Luca, Gianluca Micozzi e Giuseppe Mattia Parisi, ed il ranking round di scherma della finale femminile, con le tre azzurre qualificate chiamate a partire col piede giusto per poi giocarsi mercoledì le medaglie.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FIPM

roberto.santangelo@oasport.it