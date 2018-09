Pentathlon, Mondiali 2018: la Bielorussia si aggiudica l’oro nella staffetta donne davanti a Germania e Guatemala

Hanno preso il via ufficialmente con la staffetta femminile i Mondiali 2018 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Città del Messico. La prima gara ha visto la medaglia d’oro per la Bielorussia che, con Anastasiya Prokopenko e Iryna Prasiantsova, completa le cinque prove con il punteggio complessivo di 1381. Medaglia d’argento per la Germania (Annika Schleu e Ronja Steinborn) a quota 1364, mentre il bronzo lo conquista il Guatemala (Sofia Cabrera e Sophia Hernandez) a 1353.

Quarta posizione finale per la Cina con 1338 punti, quinta per l’Ungheria con 1322, sesta per la Corea del Sud, che crolla nella laser run e dice addio ai sogni di medaglia d’oro, concludendo con 1317 punti. Completano la graduatoria l’Argentina in settima posizione con 1288, quindi il Messico con 1276, il Giappone in nona piazza con 1262 e gli Stati Uniti decimi con 1212. Giornata davvero storta per la Russia che chiude in 12esima posizione con 1050 punti, con lo “zero” nell’equitazione, mentre la Francia è 13esima ed ultima senza aver completato la gara. Come ampiamente annunciato, non ha preso parte alla prova l’Italia. Domani sarà di scena la staffetta maschile, anche in quel caso senza i nostri rappresentanti.

LA GARA

La staffetta ha preso il via con la prova di scherma, dominata dalle coreane con 33 vittorie e 15 sconfitte per un totale di 246 punti. Secondo posto per la Russia con 31/17 e 238 punti, quindi troviamo la Cina con 30/18 e 234 punti, e la Bielorussia con 29/19 (234).

Si è passati, quindi, alla prova di nuoto con la coppia russa che conclude con uno strepitoso 1:59.98 per 311 punti, staccando nettamente l’Ungheria in 2:04.63 (301) e la Cina in 2:05.06 (300). Quarta posizione per le giapponesi, quindi Ungheria, Germania, Francia, Bielorussia e la Corea del Sud in 2:12.72 per 285 punti.

Terzo impegno di giornata, come consuetudine, l’equitazione. Migliore prestazione per la coppia del Guatemala con 116.00 e 299 punti, seconda posizione per il Messico in 111.00 e 293 punti, quindi Argentina e Ungheria davanti alla Corea del Sud e Bielorussia che concludono con 279 punti.

Le atlete sono arrivate, quindi, alla laser run con la Corea del Sud al comando con 810 punti, al secondo posto la Cina con 807, quindi la Bielorussia con 802, più staccate la Germania con 788 e l’Argentina con 781 in quinta posizione.

Le asiatiche non mantengono le promesse e nella laser run chiudono solamente all’ottavo posto, salutando le speranze di medaglia. Discorso inverso per la Bielorussia che chiude in 12:01.94 e va a vincere la medaglia d’oro grazie ai 579 punti davanti alla Germania che si ferma a 12:04.42 (576) e al Guatemala, terzo nella corsa e anche nel complessivo con il tempo di 12:06.72 (574).

Foto: Pentathlon FIPM