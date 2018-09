Pentathlon, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze di medaglia per Riccardo De Luca e Alice Sotero

Siamo ormai ai nastri di partenza dei Mondiali di pentathlon moderno 2018 che si disputeranno a Città del Messico tra il 7 ed il 13 settembre, per una kermesse che raccoglierà il meglio del panorama globale. La pattuglia italiana (che non prenderà parte alle staffette, come comunicato dalla Federazione) sarà composto da otto atleti, quattro uomini Nicola Benedetti (Avia Pervia), Riccardo De Luca (Carabinieri), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) e altrettante donne, Alessandra Frezza (Aeronautica), Irene Prampolini (Fiamme Oro), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Andiamo, quindi, a conoscere maggiormente i protagonisti azzurri della spedizione in terra centroamericana.

LA SQUADRA AZZURRA

Nicola Benedetti: modenese classe 1985, è stato inserito nel lotto dei partenti all’ultimo minuto, per dare il suo consueto contributo in fatto di esperienza. AI Mondiali ha già all’attivo un oro ed un bronzo e proverà a rimpolpare questo score.

Riccardo De Luca: romano classe 1986, è il “senatore” della squadra italiana. Sulle sue spalle si racchiudono molte delle speranze del nostro contingente, anche se in questa annata non sono arrivati grandi sorrisi. Dalla sua vanta un palmares di tutto rispetto, con un oro ed un bronzo ai Mondiali, ai quali si aggiungono altre sette medaglie continentali.

Giuseppe Mattia Parisi: una delle giovani speranze del nostro movimento, dovendo ancora compiere 24 anni, proprio per questo potrà fare esperienza a Città del Messico e puntare a qualche buon risultato.

Gianluca Micozzi: ha appena compiuto 22 anni, per cui da lui non ci potremmo aspettare grandissime cose. Anche nel suo caso questi Mondiali serviranno per fare esperienza e dare il suo contributo alla squadra

Alice Sotero: astigiana classe 1991, è la grande speranza azzurra sul fronte femminile. Sembra, infatti, l’unica atleta che potrebbe conquistare una medaglia per i nostri colori.

Alessandra Frezza: la 23enne ha appena concluso una annata solida, alla quale è mancata solamente il colpo. A Città del Messico partirà senza pressione, con la mente libera, e pronta a puntare in alto.

Francesca Tognetti: un’altra giovane leva del pentathlon italiano, con i suoi 23 anni. Per l’atleta azzurra si presenta una importante occasione per fare esperienza e “testarsi” ai livelli più alti.

Irene Prampolini: la linea verde della nostra spedizione viene confermata dalla 21enne romana (che spegnerà le 22 candeline il 18 settembre) che sbarca in Messico per fare esperienza e, perchè no, per effettuare un salto di qualità tra le grandi che non le è riuscito nel corso dei campionati europei.

