Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2018: Alena Kostornaia strega tutti e conquista la prima posizione. Esordio positivo per Campanini-Riva nella danza.

Cala il sipario alla Keine Sorgen EisArena di Linz, l’impianto sportivo che ha ospitato la Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico.

Per chi nutre ancora dei dubbi riguardo le giovanissime pattinatrici russe, per alcuni esclusivamente capaci di eseguire complicati elementi di salto, si consiglia di vedere (e rivedere) la meravigliosa performance di Alena Kostornaia, trionfatrice per dispersione nel singolo femminile. La quindicenne allenata dal genio della specialità Eteri Tutberidze è stata protagonista di un programma libero sensazionale, pattinato sulle musiche di “Romeo e Giulietta”, in cui ha eseguito salti di eccellente qualità come i due sontuosi doppi axel, il triplo rittberger (anticipato da un’entrata difficilissima) e la combinazione triplo flip/triplo toeloop (eseguita con entrambe le braccia alzate durante la rotazione) accompagnati da una classe innata e impreziosita da difficili entrate ed uscite, lavori di piede complicati e molleggi; qualità da far invidia a tutte, ma proprio tutte, le pattinatrici del mondo, Senior comprese. Kostornaia ha dunque conquistato nel segmento l’altissimo punteggio di 132.42, ottenendo 71.16 punti nel tecnico ricevendo un grande riscontro nelle componenti del programma con 61.26, per un totale di 203.50. Buona prova anche per l’altra atleta russa in gara Alena Kanysheva, seconda classificata dopo un ottimo programma libero valutato 124.07 (67.55, 56.52) per un totale di 191.84. A distanza siderale si è classificata con 113.71 (63.02, 50.61) la pattinatrice nipponica Shiika Yoshioka, atleta interessante seppur ancora molto lontana dal livello stellare finora presentato dalle russe.

Nonostante la grande incertezza di classifica che aleggiava dopo lo short program, la nazionale russa ha realizzato la seconda tripletta consecutiva in stagione nella specialità delle coppie di artistico. Polina Kostiukovich e Dmitrii Ialin hanno conquistato la prima posizione in scioltezza conquistando 180.59 punti totali, eseguendo molto bene gli elementi di coppia (triplo twist e triplo rittberger lanciato su tutti), commettendo tuttavia delle sbavature nei salti in parallelo, con qualche problemino di rotazione per Polina. Al secondo posto si è piazzata con 166.11 la coppia formata da Anastasia Poluianova-Dmtry Sopot, autrice di un secondo segmento di gara pulito con cui ha guadagnato ampio margine rispetto ai terzi classificati Alina Pepeleva-Roman Pleshkov che, nonostante un programma non perfetto caratterizzato da due errori nei salti in parallelo, hanno conquistato il gradino più basso del podio ottenendo 158.40 ai danni dei canadesi Aiken Lockley-Keenan Prochnow, protagonisti di un free program disastroso in cui, tra i vari errori, non sono riusciti a completare la salita del primo sollevamento perdendo così punti preziosissimi e chiudendo la gara in quarta posizione (settimo posto nel segmento) con 139.11

Nella danza sul ghiaccio la coppia russa formata da Sofia Shevchenko-Igor Eremenko ha vinto la gara totalizzando 158.70 punti davanti ai canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha (secondi classificati con153.79) e ai compagni di squadra Eva Kuts-Dmitrii Mikailov, al terzo posto con 142.97. Una nota felice per i colori azzurri riguarda l’ottimo esordio di Sara Campanini e Francesco Riva, in quinta posizione con il nuovo personal best di 133.61. I pattinatori di casa Agorà, allenati da Matteo Zanni e Barbara Riboldi, hanno dimostrato grande talento in entrambi i segmenti di gara: notevole la Rhythm Dance, in cui gli atleti hanno realizzato una buona sequenza di twizzles (chiamata di livello quattro) e un bel rotational lift dimostrando anche grande precisione nella sequenza di Tango Argentino. Interessante anche la danza libera proposta nella giornata odierna, pattinata sulle musiche di “Be Italian” estratto dal musical “Nine“, dove gli azzurri hanno dato prova di grande espressività, eseguendo molto bene elementi complessi come la sequenza di passi su un piede e i sollevamenti.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Foto: ISU Figure Skating