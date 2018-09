Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Canada 2018: Anna Shcherbakova trionfa nel singolo femminile. Dominio Marjorie Lajoie-Zachary Laga nella danza

La Minoru Arenas, impianto sportivo della città canadese di Richmond (Canada), sta ospitando questo fine settimana la quarta delle sette tappe del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019.

Prosegue la lotta interna a distanza a colpi di record tra le pattinatrici russe. Dopo il tentativo della settimana scorsa a Kaunas di Alexandra Trusova, nel programma libero Anna Shcherbakova ha cercato di eseguire come primo elemento il quadruplo lutz, realizzato sottoruotato e con caduta. Nonostante ciò il piccolo talento classe 2004 ha vinto ugualmente la tappa, pattinando un programma libero di qualità atterrando elementi di salto complessi come triplo flip/triplo rittberger, il triplo lutz singolo e la combinazione triplo flip/doppio toeloop/doppio rittberger. Con un riscontro sulle componenti del programma in crescita di quasi un punto rispetto a Bratislava ma con entrambi i flip chiamati not clear edge dal pannello (aspetto da non sottovalutare in futuro), la pattinatrice di Eteri Tuberidze ha ottenuto 130.49 nel segmento (71.87, 59.62) totallizzando 195.96. Distaccata di quasi sei punti si è piazzata la compagna di nazionale Anastasia Tarakanova, protagonista di una prova di tutto rispetto caratterizzata dall’esecuzione, tra gli altri, di elementi come la combinazione iniziale triplo lutz/triplo toeloop (con una valutazione oscillante tra il +2 e il +5) e il triplo flip singolo che le hanno consentito di raggiungere quota 126.13 (68.01, 58.12) per un totale di 190.59.

Terza posizione finale per la giapponese Rion Sumiyoshi, interprete di una buona rimonta dal settimo posto grazie a un programma valutato 119.89 punti (57.73, 54.46) totalizzando 174.96. Positivo il bilancio per l’unica atleta azzurra in gara dell’intera tappa Marina Piredda. Dopo un primo segmento di gara problematico, l’atleta di Johanna Szczypa ha eseguito un bel programma libero, dimostrando buona qualità negli elementi di salto come il triplo salchow e il triplo toeloop, guadagnando due posizioni rispetto allo short concludendo la propria gara in tredicesima posizione.

Nella specialità della danza trionfo netto della coppia padrona di casa formata da Marjorie Lajoie-Zachary Laga (166.52) seguiti dalle due coppie russe Polina Iavanenko-Daniil Karpow (secondi con 149.39) e Ksenia Konkina-Alexander Vakhnov (terzi con 147.92). Dominio russo totale nelle coppie di artistico dopo lo short con la prima posizione provvisoria della coppia Anastasia Mishina-Aleksander Galliamov (65.22) seguita da Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov (63.92) e Daria Kvartalova-Alexei Sviatchenko (54.78).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA JUNIOR SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating (Facebook Official)