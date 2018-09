Pattinaggio artistico, Autumn Classic International 2018: buon esordio in stagione per Yuzuru Hanyu, 97.74 punti nello short program

L’impianto sportivo Sixteen Mile Sports Complex di Oakville, città canadese nella provincia di Ontario, sta ospitando in questi giorni l’Autumn Classic International 2018, gara internazionale di pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series.

Nella giornata odierna protagonista assoluto è stato il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale ha fatto il suo esordio in stagione presentando per la prima volta il nuovo programma corto pattinato sulle musiche di “Otonal” composte da Raul di Blasio. Il fuoriclasse giapponese ha inaugurato la sua performance con un bellissimo quadruplo salchow, seguito da un triplo axel altissimo ed ampio, concludendo i salti con la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, unico elemento in cui (per due giudici) ha perso qualcosa in termini di GOE a causa di un aggancio difficile tra i due salti. Il nipponico ha poi avuto un leggerissimo calo nella seconda parte del programma, in particolare nell’esecuzione delle trottole (la sit spin è stata chiamata non valida dal pannello), sfoderando tuttavia una sequenza di passi davvero straordinaria giudicata con +3 e +5. L’alieno del ghiaccio ha quindi concluso il suo programma corto ottenendo una valutazione di 97.74 (52.34, 45.40), punteggio ovviamente destinato a salire nel corso dei prossimi appuntamenti internazionali. A distanza di sette lunghezze si è piazzato il pattinatore Coreano Junhwan Cha, autore di una grande performance giudicata 90.56; in terza posizione, con il punteggio di 88.90, si è piazzato il talento americano Jason Brown.

Esordio in stagione anche per la Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva, da quest’anno passata alla corte di Brian Orser dopo aver interrotto il rapporto con Eteri Tutberidze. La pattinatrice russa è stata protagonista nella giornata di ieri di una buona performance, in cui ha proposto un programma corto pattinato sulle musiche jazz di Natalie Cole dimostrando un leggero miglioramento nel filo del triplo lutz, salto da sempre ostico chiamato anche in questa occasione not clear dal pannello tecnico, proseguendo con un doppio axel problematico (arrivo non tenuto) e concludendo gli elementi di salto con la buona combinazione triplo flip/triplo toeloop. L’atleta ha infine raccolto livello quattro nelle trottole e nella sequenza di passi ottenendo il punteggio di 70.98 (36.78, 34.20) piazzandosi in prima posizione davanti all’americana Bradie Tennel (al secondo posto con 69.26) e alla francese Mae Berenice Meite (terza con 58.23). Qualche errore di troppo per la nipponica Wakaba Huguchi, in quarta posizione provvisoria con 57.54, autrice di una prova viziata particolarmente dal triplo lutz, eseguito con caduta e chiamato downgrade e not clear dal pannello.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: ISU Figure Skating