Pallanuoto maschile, Champions League 2018-2019: sorteggiati i gironi. Pro Recco con Eger e Barceloneta

Sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di pallanuoto maschile. Sono previste quattordici giornate dal 17 ottobre al 15 maggio che qualifica alle Final Eight in programma ad Hannover (Germania) nel weekend del 6-8 giugno. La Pro Recco è stata inserita nel Gruppo A in cui spiccano i magiari dell’Eger, gli spagnoli del Barceloneta e i russi della Dinamo Kazan. A completare il raggruppamento ci saranno la Steaua Bucarest, la Stella Rossa Belgrado e due formazioni provenienti dai turni preliminari a cui partecipano anche la BPM Sport Management e l’AN Brescia. Le prime quattro del girone accedono ali atti conclusivi della competizione.

GRUPPO A: ZF Eger (HUN), Pro Recco, Vincente terzo turno gara A, Steaua Bucharest (ROU), Stella Rossa (SRB), CNA Barceloneta (ESP), Dynamo Moscow (RUS), Vincente terzo turno gara B

GRUPPO B: Vincente terzo turno gara D, Olympiacos (GRE), Spandau 04 (GER), Mladost Zagreb (CRO), Vincente terzo turno gara C, Szolonoki (HUN), JUG Dubrovnik (CRO), Waspo Hannover (GER)













Foto: Comunicato Stampa Pro Recco