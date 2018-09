Olimpiadi 2026, Giancarlo Giorgetti: “Questa è una candidatura dell’Italia, non di una singola città”

Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina.

L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo sperimentare una candidatura diffusa sul territorio. Quindi bisogna incastrare esigenze e sensibilità diverse. La cabina di regia inevitabilmente è in capo al Governo, perché è una candidatura dell’Italia e non di una singola città”. Lo stesso Giorgetti ha poi aggiunto che l’analisi costi-benefici che sarà effettuata sulla candidatura per ospitare la rassegna olimpica risponderà alla volontà di “risolvere tutti i dubbi dei cittadini che ci hanno eletto“.

Allo stesso incontro ha partecipato anche Chiara Appendino, sindaca di Torino. che aveva precedentemente affermato: “In caso di candidatura a tre deve essere il Governo a gestire il processo, quindi pari dignità: il soggetto garante sarebbe il governo dal punto di vista economico, finanziario e di obbligazioni. Quindi un Governo che decide di finanziare a sue spese e non a carico degli Enti locali un’eventuale Olimpiade“.













