Nuoto, svelato il programma delle gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le finali si terranno nella notte italiana

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Una notizia che già era nell’aria da tempo e oggi è arrivata la conferma. In seguito all’accordo raggiunto tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 ha reso noto che le gare di nuoto, previste nell’Olympic Aquatics Centre, avranno inizio il 25 luglio, con le prime finali il 26 (mattina, orario giapponese), e finiranno il 2 agosto.

Pertanto le batterie ci saranno la sera e gli atti conclusivi, come detto, al mattino, come avvenne alle Olimpiadi di Pechino 2008. Viste le 7 ore di fuso orario in avanti, in Italia assisteremo alle specialità che assegneranno le medaglie di notte e la prima distanza che regalerà i metalli tanto ambiti saranno i 400 misti maschili. Opportuno ricordare che nel programma a Cinque Cerchi, a differenza delle edizioni precedenti, vi saranno anche nuove distanze: gli 800 stile libero maschili, i 1500 stile libero femminili e la staffetta 4 x 100 mixed mista.

Ultimato il programma del nuoto in piscina, il 3 agosto inizierà quello del nuoto sincronizzato che si concluderà l’8 agosto. Dal 26 luglio all’8 agosto invece sono previste le gare dei tuffi. Per quanto concerne il nuoto di fondo, in cui potrebbe essere impegnato il nostro Gregorio Paltrinieri (desideroso di provare l’avventura anche in acque libere oltre che in vasca negli 800 e 1500 stile libero), i giorni di gara saranno il 5 e 6 agosto mentre il torneo di pallanuoto avrà inizio il 25 luglio e terminerà il 9 agosto.

Un programma con orari particolari per venire incontro alle esigenze della NBC (tv americana), assai influente in fatto di diritti televisivi, cosa che si verificò già nei Giochi di 10 anni fa, come detto.













Credit: La Presse