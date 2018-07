Nuoto, Olimpiadi Tokyo 2020: le Finali si disputeranno al mattino? La Fina è d’accordo

Prosegue il conto alla rovescia che ci porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’Acquatic Center, localizzato nella Bay Zone, conterà circa 15.000 spettatori, essendo teatro delle gare di nuoto, tuffi e nuoto sincronizzato.

La data di inizio dei Giochi sarà il 24 luglio e termineranno il 9 agosto. Tuttavia è da sbrogliare ancora la matassa sugli orari delle gare in piscina che caratterizzeranno una fetta importante del programma a Cinque Cerchi. E’ infatti da trovare la soluzione migliore su quando disputare le batterie e le Finali e, in questo senso, è sempre la televisione americana ad avere un’influenza rilevante. Sapremo l’esito definitivo delle contrattazioni entro due mesi. Tuttavia, la sensazione che si assisterà ad una replica di quanto accaduto a Pechino nel 2008 è concreta. A quanto pare infatti la Federazione internazionale non avrebbe nulla in contrario nel disputare le Finali al mattino in Giappone, venendo incontro alle esigenze degli States che così avrebbero modo di trasmettere le gare in prima serata. E’ chiaro che questo avrebbe un’incidenza diversa sul Vecchio Continente. Non resta che attendere ulteriori conferme.













Foto: Arena