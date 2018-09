Nuoto, Ilaria Cusinato: “Federica Pellegrini è un esempio. Concentrata sui Mondiali, le Olimpiadi un obiettivo”

È stata una delle donne degli Europei di nuoto di Glasgow in casa Italia. Due splendide medaglie per Ilaria Cusinato, non ancora 19enne nativa di Cittadella. L’azzurra ha dato spettacolo nei misti (200 e 400), con tempi di livello spaziale, che la proiettano verso un futuro che potrebbe essere davvero roseo. Ora un po’ di pausa e poi si inizia a pensare alla prossima stagione.

Dietro tutto questo cosa c’è? “Innanzitutto c’è la mia famiglia, i miei genitori che hanno fatto tanti sacrifici per farmi arrivare fin qui. Dedica anche a mia sorella e al mio allenatore, che non ha mai smesso di credere in me nei momenti di difficoltà” le parole dell’azzurra in un’intervista a Il Giornale di Vicenza.

Un’estate da sogno, dove, oltre alle medaglie, è arrivato anche il diploma: “La maturità era un obiettivo che avevo preparato bene. Per quanto riguarda i due argenti, nei 200 le sensazioni sono state diverse. Mi aspettavo, ad esempio, qualcosa di più nei 400 rispetto ai 200, invece si è verificato il contrario. Però… Sono state entrambe emozionanti. Mi è piaciuto di più il 200, perché ho lottato per l’oro fino alla fine. Sono state sensazioni importanti perché erano le prime medaglie europee in vasca lunga”.

Guardando al futuro: “Per quanto riguarda la scuola, mi sono scritta all’università, facoltà di mediazione linguistica a Roma 3. Prima vorrei laurearmi in lingue e poi vorrei fare meteorologia. L’anno prossimo ci sono i Mondiali. E siccome sarebbe per me la prima volta, da adesso in poi sarò concentrata su questa scadenza”.

Le Olimpiadi: “Diciamo che non ci voglio ancora pensare, ma certo rimane un obiettivo”.

Non può mancare l’argomento Federica Pellegrini: “Federica rappresenta per me un esempio e un importante punto di riferimento. Certo, poche persone sono riuscite a vincere un’Olimpiadi così giovani, come ha fatto lei. Ma ognuno è diverso, e la mia carriera è ancora tutta da scrivere”.

È arrivata, ovviamente, anche la notorietà: “Diciamo che è una bella sensazione scoprire che quando vai in giro c’è gente che ti conosce. A volte fa anche un po’ strano, non sono abituata”.













