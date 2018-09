Nishikori-Djokovic, Semifinale US Open 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Sarà quella tra il nipponico Kei Nishikori ed il serbo Novak Djokovic la seconda delle semifinali maschili in programma agli US Open di tennis: il match infatti andrà in scena domani, venerdì 7 settembre, non prima delle ore 23.30 italiane, e sarà preceduto dall’altra semifinale tra l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro.

La partita sarà visibile in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo della seconda semifinale degli US Open di tennis, con l’ora italiana della sfida.

ARTHUR ASHE STADIUM

non prima delle ore 23.30

K. Nishikori (JPN) [21] vs. N. Djokovic (SRB) [6]













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rena Schild / Shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it