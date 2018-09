Nations League 2019, prima giornata: il calendario, le date e gli orari. Spicca Germania-Francia

Signore e signori, è tempo di Nations League per quanto riguarda il mondo del calcio. Questa nuova competizione, che non è stata ancora ben assimilata da molti tifosi, metterà di fronte le Nazionali europee (suddivise in diverse fasce a seconda del ranking) e avrà una duplice funzione: sostituire, almeno in parte, le amichevoli e, inoltre, permetterà alle prime squadre di qualificarsi per Euro2020, il primo campionato continentale itinerante della storia.

La prima edizione di questo torneo scatta nella giornata di domani, giovedì 6 settembre, e si concluderà il 9 giugno 2019. Nel mese in corso vivremo le prime due giornate (6-8 settembre e 9-11 settembre) prima di tornare in campo per la terza, tra l’11 e 13 ottobre e la quarta, tra il 14 e 16 ottobre. La fase a gironi si completerà con la quinta e sesta giornata, previste a novembre, tra il 15 e 17 e tra il 18 e 20. La fase finale, poi, si vivrà nel mese di giugno, con le semifinali (5-6 giugno 2019) e la finale del 9 giugno 2019.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA NATIONS LEAGUE 2019

Giovedì 6 settembre 2019

LEGA A

ore 20.45 Germania-Francia a Monaco di Baviera

LEGA B

ore 20.45 Repubblica Ceca-Ucraina a Uherske Hradiste

ore 20.45 Galles-Irlanda a Cardiff

LEGA C

ore 20.45 Slovenia-Bulgaria a Lubiana

ore 20.45 Norvegia-Cipro a Oslo

LEGA D

ore 16.00 Kazakistan-Georgia ad Astana

ore 18.00 Armenia-Liechtenstein ad Erevan

ore 20.45 Lettonia-Andorra a Riga

ore 20.45 Gibilterra-FYR Macedonia a Gibilterra

Venerdì 7 settembre 2018

LEGA A

ore 20.45 Italia-Polonia a Bologna

LEGA B

ore 20.45 Turchia-Russia a Trabzon

LEGA C

ore 20.45 Albania-Israele a Elbasen

ore 20.45 Lituania-Serbia a Vilnius

ore 20.45 Romania-Montenegro a Pioiesti

LEGA D

ore 18.00 Azerbaijan-Kosovo a Baku

ore 20.45 Isole Faroe-Malta a Torshvan

Sabato 8 settembre 2018

LEGA A

ore 18.00 Svizzera-Islanda a San Gallo

ore 20.45 Inghilterra-Spagna a Londra

LEGA B

ore 15.00 Irlanda del Nord-Bosnia e Erzegovina a Belfast

LEGA C

ore 18.00 Finlandia-Ungheria a Tampere

ore 20.45 Estonia-Grecia a Tallinn

LEGA D

ore 18.00 Bielorussia-San Marino a Misk

ore 20.45 Lussemburgo-Moldavia a Lussemburgo

alessandro.passanti@oasport.it

FOTO: Italia Calcio Twitter FIGC