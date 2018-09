Nations League 2019, i convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo. Torna Chiellini, Balotelli confermato, 5 novità

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per le prime due partite della Nations League 2018-2019. La nostra Nazionale affronterà la Polonia (venerdì 7 settembre a Bologna) e il Portogallo (lunedì 10 settembre a Lisbona) nella neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di ridurre il numero di amichevoli e aumentare la quantità di incontri con i tre punti in palio.

Mancini, dopo le amichevoli giocate a inizio estate, è chiamato alle sue prime partite ufficiali sulla panchina della nostra Nazionale e per l’occasione ha chiamato 31 giocatori: spicca il grande ritorno di Giorgio Chiellini, ci sono ben cinque novità (Pellegri, Zaniolo, Biraghi, Lazzari, Cragno). Da annotare la chiamata del difensore Emerson (Chelsea), confermatissimo Balotelli in attacco nel reparto infarcito dai vari Belotti, Insigne, Immobile ma anche Chiesa, Berardi, Zaza e Bernardeschi. A centrocampo non potevano mancare Jorginho e Cristante, in difesa ci sono anche Bonucci, Rugani e Criscito mentre Donnarumma sarà il portiere titolare.

CONVOCATI ITALIA PER LA NATIONS LEAGUE 2018-2019:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Pietro Pellegri (Monaco), Simone Zaza (Torino)













Foto: ymphotos Shutterstock.com