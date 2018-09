Nations League 2018-2019, Italia-Polonia: programma, orario e come vederla in tv

Un test utile per valutare i progressi del gruppo agli ordini del ct Roberto Mancini e per dare il via al nuovo corso con un torneo di caratura internazionale, preludio alle partite di qualificazione ai prossimi Europei 2020. L’Italia sfiderà la Polonia venerdì 7 settembre allo stadio Dall’Ara di Bologna nel primo match della Nations League 2018-2019 con l’obiettivo di vincere per puntare al primato nel girone e accedere alla Final Four. Non sarà però impresa facile contro Lewandowski e compagni, reduci da un’edizione deludente dei Mondiali, ma consapevoli di disporre di talento e forza fisica in abbondanza per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

L’Italia di Mancini, però, si aggrappa al ricambio generazionale per dare linfa al percorso di rilancio dopo l’amara esclusione dai Mondiali 2018. Un tonfo epocale, che ha segnato il momento più nero della storia del calcio italiano. Il nuovo ct farà leva sulla classe di Insigne, sul senso del gol di Immobile e Balotelli e sull’esperienza di Bonucci e Chiellini per imbastire un percorso che dovrà portare gli azzurri verso gli Europei 2020, dove l’Italia dovrà riconquistarsi un ruolo da protagonista almeno nel panorama continentale.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, oppure in diretta streaming sul portale web RaiPlay. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Nations League 2018-2019 – Venerdì 7 settembre

Stadio Dall’Ara, ore 20.30: Italia-Polonia (diretta tv su Rai 1)













Foto: ymphotos / Shutterstock.com