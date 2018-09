Nadal-Del Potro, US Open 2018: semifinale. Quando si gioca e come vederla in tv? Data, orario e programma

Saranno Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro a scendere in campo nella prima semifinale maschile agli US Open 2018. Pronostico rispettato, dunque, nella parte alta del tabellone con il numero uno e tre del mondo che si giocheranno un posto in finale proprio come lo scorso anno e come al Roland Garros in questa stagione. E’ anche il remake della semifinale del 2009, quando a vincere fu l’argentino (triplo 6-2), che poi riuscì a trionfare anche in finale e conquistare il suo primo ed unico Slam.

Le semifinali maschili a Flushing Meadows sono in programma nella giornata di venerdì dalle ore 22.00. L’ordine preciso di gioco si conoscerà nella giornata di domani, quando si completeranno anche i quarti di finale della parte bassa del tabellone.

Tutte le partite degli US Open sono visibili su Eurosport HD e anche in streaming grazie ad Eurosport Player.

Qui di seguito il programma della semifinale Nadal-Del Potro

Venerdì 7 Settembre

Dalle ore 22.00 Rafael Nadal vs. Juan Martin Del Potro

Diretta tv: Eurosport HD, Eurosport Player













