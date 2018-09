Mountain bike, Mondiali 2018: la Svizzera conquista l’oro nel team relay. Amaro quarto posto per l’Italia

La Svizzera rispetta il pronostico e conquista l’oro nel team relay dei Mondiali di mountain bike di Lenzerheide. La formazione elvetica apre nel migliore dei modi la rassegna iridata in casa, con una prestazione solida di tutti i propri atleti. Argento poi per la Germania e bronzo per la Danimarca. Si deve invece accontentare del quarto posto l’Italia, che dopo un’ottima partenza, non è riuscita a tenere il passo dei migliori nel momento chiave della gara.

L’Italia schiera in prima frazione Gerhard Kerschbaumer, che non delude le aspettative e chiude il primo giro al comando con 2” sul francese Joshua Dubau e 12” su Stati Uniti e Svizzera. Lo junior Filippo Fontana non riesce però a tenere il ritmo di Mathis Azzaro, che resta solo al comando e poco dopo viene staccato anche dallo svizzero Alexandre Balmer. Il secondo giro si chiude con Francia al comando per 2” sulla Svizzera. Italia terza a 25” davanti a Canada, Danimarca e Australia.

In terza frazione troviamo la veterana Eva Lechner, che viene subito saltata dall’Australia, che schiera invece un uomo, Reece Tucknott, che poco dopo balza al comando superando anche Loana Lecomte e Sina Frei. Nel finale Lechner perde diverse posizioni. La terza tornata si chiude con l’Australia con 1”28” di vantaggio sulla Svizzera e 1’49” sulla Danimarca. Italia sesta a 2’14”, davanti alla Francia. Buon avvio invece di Marika Tovo, che recupera subito una posizione. In testa resiste invece l’australiana Holly Harris, mentre alle sue spalle si forma una coppia con la svizzera Jolanda Neff e la tedesca Ronja Eibl. All’ultimo cambio Australia quindi sempre in testa con 40” di vantaggio su Germania e Svizzera. L’Italia passa quinta a 1’18”.

Nell’ultimo e decisivo giro l’elvetico Nino Schurter conferma la sua superiorità, si porta al comando e fa il vuoto dietro di sé. L’Australia invece esce dalla lotta per le medaglie con l’atleta junior Zoe Cuthbert. In seconda posizione si mantiene il tedesco Manuel Fumic, mentre in terza sale il danese Simon Andreassen. L’Italia con l’Under 23 Juri Zanotti si trova in quarta posizione e prova a giocarsi il podio.

Negli ultimi chilometri non cambia però la situazione, con la Svizzera che trionfa davanti al pubblico di casa e difende il tiolo. Argento un po’ a sorpresa per la Germania, con un ritardo di 13”, bronzo per la Danimarca a 34”. Mentre l’Italia si ferma ai piedi del podio a 1’02”. Delusione anche per la Francia, che chiude solamente quinta a 1’25”. Troviamo poi nell’ordine Stati Uniti, Spagna, Canada, Olanda e Belgio a completare la top 10.

Foto: Nicola Fabbian