Mountain bike, Mondiali 2018 in DIRETTA streaming: guarda la gara maschile con Gerhard Kerschbaumer

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della gara elite maschile dei Mondiali di mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Potrete assistere alla spettacolare lotta per la conquista del titolo iridato sul circuito della Bike Arena. In gara troveremo il nostro Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria a Vallnord, e proverà a riportare l’Italia sul podio. Il grande favorito sulla carta è lo svizzero Nino Schurter, che andrà alla caccia del settimo titolo della carriera, il quarto consecutivo. In lotta per le medaglie ci saranno poi anche l’olandese Mathieu van der Poel, il francese Maxime Marotte e il brasiliano Henrique Avancini. La gara inizierà alle 15.30. (Foto: Nicola Fabbian)