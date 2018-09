Mountain Bike, Mondiali 2018: Alexandre Balmer campione tra gli juniores, ottavo Simone Avondetto

Si è disputata nel pomeriggio in quel di Lenzerheide (Svizzera) la prova di cross country (categoria juniores) ai Mondiali 2018 di mountain bike. A trionfare è stato il padrone di casa Alexandre Balmer che ha fatto esaltare il pubblico grazie al successo allo sprint finale il teutonico Leon Reinhard Kaiser. Sfida davvero fino all’ultimo metro tra i due, rimasti al comando sin dai primi intertempi. Nella volata conclusiva però l’elvetico ha avuto la meglio andandosi a prendere la maglia iridata.

Sempre in lotta per le medaglie, ma con un calo sul finale, si è dovuto accontentare della terza piazza il transalpino Mathis Azzaro. A completare la top-5, invece, un’altra coppia elvetico-tedesca: Rouiller e Schab. Capitolo azzurri: eccellente la gara di Simone Avondetto che ha terminato la prova in ottava piazza, a 2’23” dalla vetta. 15mo Andreas Emanuele Vittore, 47mo Zaccaria Toccoli, non ha concluso la gara invece Filippo Fontana.













Foto: Twitter UCI MTB